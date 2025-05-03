РФ вдарила по Україні балістикою та випустила понад 180 дронів: які наслідки

Наслідки атаки РФ

Ввечері 2 травня російська армія масовано атакувала дронами Харків. Під ударом були чотири райони, було зафіксовано 10 пожеж у місті. Горіли приватні та багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення, виробничі об’єкти, транспортні засоби та інфраструктура.

Станом на ранок відомо про 47 постраждалих у Харкові, серед них одна дитина.

Також російські дрони вдарили по Миколаєву. За словами голови Миколаївської ОВА, була атакована промислова інфраструктура.

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