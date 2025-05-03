РФ ударила по Украине баллистикой и выпустила более 180 дронов: какие последствия

Последствия атаки РФ

Вечером 2 мая российская армия массированно атаковала дронами Харьков. Под ударом были четыре района, было зафиксировано 10 пожаров в городе. Горели частные и многоквартирные жилые дома, складские помещения, производственные объекты, транспортные средства и инфраструктура.

По состоянию на утро известно о 47 пострадавших в Харькове, среди них один ребенок.

Также российские дроны ударили по Николаеву. По словам главы Николаевской ОГА, была атакована промышленная инфраструктура.

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