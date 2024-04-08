Нічна атака "Шахедів": сили ППО на півдні збили 7 дронів, є влучання в Одеській області

Минулої ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах України. Внаслідок прильоту пошкоджено логістично-транспортний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сили оборони Півдня України.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин. Під ворожим прицілом була критична інфраструктура. В операційній зоні Сил оборони Півдня вдалося результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито в Одеській, 2 - у Миколаївській, 1 - в Кіровоградській областях. "На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждалі", - йдеться у повідомленні.