ua en ru
Пн, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічна атака "Шахедів": сили ППО на півдні збили 7 дронів, є влучання в Одеській області

Понеділок 08 квітня 2024 06:56
UA EN RU
Нічна атака "Шахедів": сили ППО на півдні збили 7 дронів, є влучання в Одеській області Фото: вночі сили ППО збили сім ворожих дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Минулої ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах України. Внаслідок прильоту пошкоджено логістично-транспортний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сили оборони Півдня України.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин. Під ворожим прицілом була критична інфраструктура.

В операційній зоні Сил оборони Півдня вдалося результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито в Одеській, 2 - у Миколаївській, 1 - в Кіровоградській областях.

"На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері у неділю, 7 квітня, російські загарбники вкотре запустили в напрямку України безпілотники Shahed. Дрони атакували південні, центральні та північні області.

Зокрема, вночі 8 квітня в Київській області оголошували тривогу через роботу Сил ППО по ворожих дронах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Ще 13 танків та майже 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії
Ще 13 танків та майже 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії
DAILY
Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче