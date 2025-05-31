РФ вдарила по Сумській області ракетами і понад 10 дронами: які наслідки атаки

За його словами, під масованою атакою РФ був Тростянецький район. Попередньо, ворог вдарив двома ракетами та 13 дронами по сільськогосподарських підприємствах. Обійшлося без жертв.

Внаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємств і транспорт.

Фото: ворог масовано вдарив по Сумській області (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Також ворог ударив по Роменському району. Один з безпілотників вдарив по хлібовозці у Недригайлівській громаді. Водій автомобіля, який розвозив хліб, постраждав. Йому надали медичну допомогу.

Як зазначив голова ОВА, ще п'ять ворожих дронів вдарили по фермі в одному із сіл Роменської громади. Унаслідок атаки спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна.

Фото: РФ атакувала хлібовозку та ферму (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)