РФ вдарила по Сумській області ракетами і понад 10 дронами: які наслідки атаки

Росія в ніч на 31 травня масовано атакувала Сумську область ракетами і дронами. Під ударом були сільськогосподарські підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Facebook.
За його словами, під масованою атакою РФ був Тростянецький район. Попередньо, ворог вдарив двома ракетами та 13 дронами по сільськогосподарських підприємствах. Обійшлося без жертв.
Внаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємств і транспорт.
Фото: ворог масовано вдарив по Сумській області (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)
Також ворог ударив по Роменському району. Один з безпілотників вдарив по хлібовозці у Недригайлівській громаді. Водій автомобіля, який розвозив хліб, постраждав. Йому надали медичну допомогу.
Як зазначив голова ОВА, ще п'ять ворожих дронів вдарили по фермі в одному із сіл Роменської громади. Унаслідок атаки спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна.
Фото: РФ атакувала хлібовозку та ферму (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)
Цієї ночі Росія випустила по Україні 109 дронів та п'ять ракет. Зокрема, окупанти атакували двома реактивними ударними БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської області, випустили дві зенітні ракети С-300 та три керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Основні напрямки удару - Харківська, Сумська та Донецька області. Сили ППО знешкодили 69 дронів та три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Зафіксовано влучання у 13 локаціях.
Вночі російські дрони атакували Харків, влучання були у кількох локаціях.
Також окупанти вдарили по Запорізькій області КАБами, внаслідок чого загинула 9-річна дівчинка.
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