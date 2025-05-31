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РФ ударила по Сумской области ракетами и более 10 дронами: какие последствия атаки

Фото: РФ массированно ударила по Сумской области (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 31 мая массированно атаковала Сумскую область ракетами и дронами. Под ударом были сельскохозяйственные предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Facebook.

По его словам, под массированной атакой РФ был Тростянецкий район. Предварительно, враг ударил двумя ракетами и 13 дронами по сельскохозяйственным предприятиям. Обошлось без жертв.

Вследствие вражеских ударов сгорели помещения предприятий и транспорт.

 

Фото: враг массированно ударил по Сумской области (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

Также враг ударил по Роменскому району. Один из беспилотников ударил по хлебовозке в Недригайловской общине. Водитель автомобиля, который развозил хлеб, пострадал. Ему оказали медицинскую помощь.

Как сообщил глава ОВА, еще пять вражеских дронов ударили по ферме в одном из сел Роменской общины. В результате атаки вспыхнули хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна.

 

Фото: РФ атаковала хлебовозку и ферму (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

 

Атака дронов 31 мая

Этой ночью Россия выпустила по Украине 109 дронов и пять ракет. В частности, оккупанты атаковали двумя реактивными ударными БпЛА (неустановленного типа) из Белгородской области, выпустили две зенитные ракеты С-300 и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Основные направления удара - Харьковская, Сумская и Донецкая области. Силы ПВО обезвредили 69 дронов и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Зафиксировано попадание в 13 локациях.

Ночью российские дроны атаковали Харьков, попадания были в нескольких локациях.

Также оккупанты ударили по Запорожской области КАБами, в результате чего погибла 9-летняя девочка.

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