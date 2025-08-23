РФ вночі завдала удару по Сумщині: пошкоджено будинки та виникли пожежі

Атака Сумської області

У ніч на 18 серпня російські війська завдали ударів по Сумській області. Під обстріли потрапили житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Шосткинській громаді під вогонь потрапив житловий сектор - пошкоджено будинки та господарські споруди. Виникли масштабні пожежі, які вдалося загасити, жертв немає.

Також удари були завдані по Сумському державному університету. Один із корпусів зруйновано, вогонь довелося гасити до ранку.

Крім цього, зафіксовані влучання по інших об’єктах цивільної інфраструктури в області.

Сумщина регулярно зазнає обстрілів. 15 серпня дрон-камікадзе влучив у ринок у центрі Сум, а 10 серпня був зафіксований удар по будівлі Сумської ОВА. У обох випадках обійшлося без постраждалих.