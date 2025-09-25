UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ вдарила дронами по Сумах, було чотири вибухи: в ОВА показали наслідки

Фото: РФ атакувала Суми дронами-камікадзе Італмас (t.me/hryhorov_oleg)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 25 вересня, російські окупанти вдарили дронами по Сумах. Загалом в місті пролунало чотири вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис голови Сумської ОВА Олега Григорова і допис в.о. міського голови Артема Кобзаря в Telegram.

Згідно із попередньою інформацією, ворог вдарив дронами "Італмас".

Два з них влучили по території приватного підприємства, один - по житловому сектору і ще один вибух пролунав поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради. Попередньо, у житловому секторі вибито 27 вікон.

Григоров повідомив, що влучання зафіксовані у Зарічному та Ковпаківському районах у другій половині дня.

Масштаби завданих пошкоджень наразі встановлюються, на місці вибухів працюють всі необхідні служби.

Наслідки російського удару по Сумах (t.me/serhii_kryvosheienko)

Попередньо, постраждалі в результаті ударів відсутні, але за допомогою звернулася літня жінка з гострою стресовою реакцією - їй було надано допомогу на місці.

Місцевих жителів попередили про збереження загрози повторних атак. У Сумській ОВА закликали перебувати у безпечних місцях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Що відомо про "Італмас"

"Італмас" (також має назви "Герань-3", "Виріб 54", "газонокосарка") - це спрощена версія дрона-камікадзе Shahed-136. Його ще називають гібридом "Шахеда" та "Ланцета".

Він розвиває швидкість до 150 км/год і здатен бити на відстань до 200 кілометрів. Його комплектують бензиновим китайським двигуном і від 15 до 25 кг вибухівки.

Безпілотник "Італмас" є типовою зброєю терору російських окупантів, оскільки вони застосовують його для завдання ударів по цивільних цілях. Через невеликий обсяг бойової частини РФ не б'є ним по військових об'єктах, а через невелику швидкість - по мобільних цілях.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня у Сумах пролунала серія вибухів після атаки дронів-камікадзе. Два безпілотники влучили у промислові об’єкти, ще один - у будівлю закладу освіти.

СумиВійна в УкраїніДрони