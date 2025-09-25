RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

РФ ударила дронами по Сумам, было четыре взрыва: в ОВА показали последствия

Фото: РФ атаковала Сумы дронами-камикадзе Италмас (t.me/hryhorov_oleg)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 25 сентября, российские оккупанты ударили дронами по Сумам. Всего в городе прогремело четыре взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Сумской ОВА Олега Григорова и публикацию и.о. городского головы Артема Кобзаря в Telegram.

Согласно предварительной информации, враг ударил дронами "Италмас".

Два из них попали по территории частного предприятия, один - по жилому сектору и еще один взрыв прогремел рядом с коммунальным предприятием Сумского городского совета. Предварительно, в жилом секторе выбито 27 окон.

Григоров сообщил, что попадания зафиксированы в Заречном и Ковпаковском районах во второй половине дня.

Масштабы нанесенных повреждений сейчас устанавливаются, на месте взрывов работают все необходимые службы.

Последствия российского удара по Сумам (t.me/serhii_kryvosheienko)

Предварительно, пострадавшие в результате ударов отсутствуют, но за помощью обратилась пожилая женщина с острой стрессовой реакцией - ей была оказана помощь на месте.

Местных жителей предупредили о сохранении угрозы повторных атак. В Сумской ОВА призвали находиться в безопасных местах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

 

Что известно об "Италмасе"

"Италмас" (также имеет названия "Герань-3", "Изделие 54", "газонокосилка") - это упрощенная версия дрона-камикадзе Shahed-136. Его еще называют гибридом "Шахеда" и "Ланцета".

Он развивает скорость до 150 км/ч и способен бить на расстояние до 200 километров. Его комплектуют бензиновым китайским двигателем и от 15 до 25 кг взрывчатки.

Беспилотник "Италмас" является типичным оружием террора российских оккупантов, поскольку они применяют его для нанесения ударов по гражданским целям. Из-за небольшого объема боевой части РФ не бьет им по военным объектам, а из-за небольшой скорости - по мобильным целям.

Напомним, в ночь на 22 сентября в Сумах прогремела серия взрывов после атаки дронов-камикадзе. Два беспилотника попали в промышленные объекты, еще один - в здание учебного заведения.

СумыВойна в УкраинеДрони