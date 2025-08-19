РФ вдарила по Слов’янську двома ракетами "Іскандер": є постраждала

Російські війська обстріляли Слов’янськ двома ракетами. Є поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слов'янську міську ВА.
Увечері 18 серпня російські війська здійснили ракетний обстріл Слов’янська на Донеччині.
Близько 21:00 зафіксовано влучання двох ракет "Іскандер-М" у промислову зону мікрорайону Лісний.
За словами Ляха, внаслідок атаки постраждала одна цивільна жінка. Вона перебуває у лікарні, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
"Наразі їй надається вся необхідна допомога", - зазначив Лях.
Крім того, вночі мешканці Слов’янська чули звуки роботи дронів-камікадзе типу "Shahed", які атакували поза межами міста.
Нагадаємо, раніше начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що росіяни вдарили дронами по Слов'янську в ніч на 13 липня.
За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, дитсадок і лікарню.