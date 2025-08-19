РФ вдарила по Слов’янську двома ракетами "Іскандер": є постраждала

Увечері 18 серпня російські війська здійснили ракетний обстріл Слов’янська на Донеччині.

Близько 21:00 зафіксовано влучання двох ракет "Іскандер-М" у промислову зону мікрорайону Лісний.

За словами Ляха, внаслідок атаки постраждала одна цивільна жінка. Вона перебуває у лікарні, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Фото: Ворог ударив по Слов’янську двома ракетами "Іскандер-М" (t.me/slv_vca)

"Наразі їй надається вся необхідна допомога", - зазначив Лях.

Крім того, вночі мешканці Слов’янська чули звуки роботи дронів-камікадзе типу "Shahed", які атакували поза межами міста.