UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

РФ вдарила по Слов’янську двома ракетами "Іскандер": є постраждала

Фото: Ворог ударив по Слов’янську двома ракетами "Іскандер-М" (t.me/slv_vca)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська обстріляли Слов’янськ двома ракетами. Є поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слов'янську міську ВА.

Увечері 18 серпня російські війська здійснили ракетний обстріл Слов’янська на Донеччині.

Близько 21:00 зафіксовано влучання двох ракет "Іскандер-М" у промислову зону мікрорайону Лісний.

За словами Ляха, внаслідок атаки постраждала одна цивільна жінка. Вона перебуває у лікарні, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

 
Фото: Ворог ударив по Слов’янську двома ракетами "Іскандер-М" (t.me/slv_vca)

"Наразі їй надається вся необхідна допомога", - зазначив Лях.

Крім того, вночі мешканці Слов’янська чули звуки роботи дронів-камікадзе типу "Shahed", які атакували поза межами міста.

Атака на Слов'янськ

Нагадаємо, раніше начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що росіяни вдарили дронами по Слов'янську в ніч на 13 липня.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, дитсадок і лікарню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація