РФ ударила по Славянску двумя ракетами "Искандер": есть пострадавшая

Российские войска обстреляли Славянск двумя ракетами. Есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Славянскую городскую ВА.
Вечером 18 августа российские войска осуществили ракетный обстрел Славянска в Донецкой области.
Около 21:00 зафиксировано попадание двух ракет "Искандер-М" в промышленную зону микрорайона Лесной.
По словам Ляха, в результате атаки пострадала одна гражданская женщина. Она находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
"Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь", - отметил Лях.
Кроме того, ночью жители Славянска слышали звуки работы дронов-камикадзе типа "Shahed", которые атаковали за пределами города.
Напомним, ранее начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал, что россияне ударили дронами по Славянску в ночь на 13 июля.
По его словам, в результате атаки были повреждены жилые дома, детсад и больница.