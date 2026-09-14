РФ вдарила по складу одного з найбільших дистриб'юторів ліків "БаДМ"

Більш детальних подробиць про удар та його наслідки у компанії не розкрили.

Раніше "Європравда" з посилання на власні джерела писала про те, що внаслідок удару по складу "БаДМ", що знаходиться на околиці Одеси в Хаджибейському районі, почалася пожежа. При цьому постраждалих внаслідок атаки не було.

"БаДМ"

ТОВ "БаДМ" - один із провідних дистриб'юторів фармацевтичної продукції в Україні. Компанію заснували у 1994 році, а вже у 1996 році вона почала розвиватися як національний дистриб'ютор, уклавши контракти з міжнародними фармацевтичними компаніями.

Наразі "БаДМ" співпрацює з більш ніж 450 виробниками та постачальниками, а її асортимент налічує близько 15 тисяч позицій.