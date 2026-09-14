RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

РФ ударила по складу одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств "БаДМ"

18:40 14.09.2026 Пн
1 мин
Враг с начала сентября активно бьет по складам с лекарствами
aimg Иван Носальский aimg Мария Кучерявец
Иллюстративное фото: РФ атаковала склад с лекарствами (facebook.com/DSNSKyiv)

Российские оккупанты атаковали склад дистрибьютора лекарств "БаДМ", который находится в Одессе.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "БаДМ".

Более детальных подробностей об ударе и его последствиях в компании не раскрыли.

Ранее "Европравда" со ссылки на собственные источники писала о том, что в результате удара по складу "БаДМ", который находится на окраине Одессы в Хаджибейском районе, начался пожар. При этом пострадавших в результате атаки не было.

"БаДМ"

ООО "БаДМ" - один из ведущих дистрибьюторов фармацевтической продукции в Украине. Компанию основали в 1994 году, а уже в 1996 году она начала развиваться как национальный дистрибьютор, заключив контракты с международными фармацевтическими компаниями.

В настоящее время "БаДМ" сотрудничает с более чем 450 производителями и поставщиками, а ее ассортимент насчитывает около 15 тысяч позиций.

К слову, сегодня также стало известно, что 13 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по сортировочному центру сети магазинов косметики EVA. В результате атаки здание было уничтожено.

В EVA отметили, что сортировочный центр, который находился под атакой, обеспечивает товарами магазины в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияОдессаВойна в Украине