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Росія вдарила дронами по Чернігову, серед поранених - двоє дітей

22:49 25.08.2026 Вт
1 хв
Один будинок повністю знищений пожежею, ще щонайменше п'ять сусідніх пошкоджені
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила дронами по Чернігову, серед поранених - двоє дітей Фото: наслідки ворожого удару по Чернігову (Нацполіція)
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Унаслідок вечірньої атаки російських дронів по житловому району Чернігова постраждали четверо людей, серед яких двоє дітей. Один приватний будинок знищено пожежею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України.

Окупанти вдарили дронами по житловому кварталу Чернігова. Внаслідок влучань і пожеж поранень зазнали 62-річна жінка та 73-річний чоловік, а також двоє хлопчиків віком 10 та 12 років.

Один житловий будинок повністю знищено вогнем. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ще щонайменше п'ять сусідніх приватних домогосподарств.

Правоохоронців працюють на місці події. Вони збирають докази чергового злочину РФ, фіксують масштаб руйнувань та надають допомогу постраждалим.

Фото: наслідки ворожого удару по Чернігову (Нацполіція)

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти масовано атакували Чернігів безпілотниками. Унаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей.

Зазначимо, 24 серпня російські окупанти завдали удару дроном по Чернігову. Тоді під атакою опинилася багатоповерхівка в центрі міста.

Пізніше глава Чернігівської ОДА (ОВА) В'ячеслав Чаус повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали 20 людей, серед них двоє дітей.

Крім того, кореспондент РБК-Україна показала, який вигляд має пошкоджений будинок у Чернігові. Також начальник ГУНП Чернігівської області Володимир Тимошко розповів подробиці ворожої атаки.

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