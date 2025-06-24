РФ вдарила "Шахедами" по навчальному центру Сухопутних військ: перші подробиці

Як зазначили у відомстві, завдяки впровадженому комплексу превентивних заходів та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат.

Відомо, що поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.

Зазначається, що були застосовані посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника.

"Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог. Життя та здоров'я українських воїнів - наш найвищий пріоритет", - сказано у заяві.

Російські удари по полігонах і навчальних центрах

Варто зауважити, що це не перший випадок за останні місяці, коли російська армія атакує українські полігони чи навчальні центри.

Ще у травні Росія ударила по стрільбищу у Сумській області, а на початку червня атакувала 239 полігон у Дніпропетровській області, а через декілька днів - полігон у Полтавській області.