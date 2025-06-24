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РФ ударила "Шахедами" по учебному центру Сухопутных войск: первые подробности

Иллюстративное фото: РФ ударила "Шахедами" по учебному центру Сухопутных войск (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия сегодня атаковала один из учебных центров Сухопутных войск ударными дронами типа "Шахед". Есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сухопутных войск.

Как отметили в ведомстве, благодаря внедренному комплексу превентивных мер и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь.

Известно, что ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение.

Отмечается, что были применены усиленные защитные меры для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак противника.

"Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неуклонно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог. Жизнь и здоровье украинских воинов - наш наивысший приоритет", - сказано в заявлении.

Российские удары по полигонам и учебным центрам

Стоит заметить, что это не первый случай за последние месяцы, когда российская армия атакует украинские полигоны или учебные центры.

Еще в мае Россия ударила по стрельбищу в Сумской области, а в начале июня атаковала 239 полигон в Днепропетровской области, а через несколько дней - полигон в Полтавской области.

После ряда таких ударов тогдашний командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий подал в отставку и был переведен командовать Объединенными силами. На его место назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова.

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