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РФ вдарила по рейсовому автобусу в Краматорську, загинули 12 людей

11:38 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську (Донецька ОВА)

Російські окупанти вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську. Загинули щонайменше 12 людей, багато постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Краматорської міської ради.

Зазначається, що у момент атаки транспорт перевозив пасажирів.

За попередньою інформацією, внаслідок удару загинули щонайменше 12 людей, ще 13 - отримали поранення.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Фото: росіяни вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську (Донецька ОВА, Краматорська міськрада)

У міській раді зазначили, що через постійні ворожі обстріли громадський транспорт у Краматорську наразі зупинено.

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, ввечері 22 вересня російські окупанти скинули авіабомбу на житлову забудову Краматорська Донецької області. Внаслідок удару постраждав храм і багатоповерхівки.

Також раніше росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську.

13 вересня російська авіація завдала удару по Краматорську, скинувши чотири авіабомби. Унаслідок атаки тоді постраждали шестеро людей.

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КраматорськДонецька областьВійна в Україні