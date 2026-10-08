РФ вдарила по рейсовому автобусу в Краматорську, загинули 12 людей

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, ввечері 22 вересня російські окупанти скинули авіабомбу на житлову забудову Краматорська Донецької області. Внаслідок удару постраждав храм і багатоповерхівки.

Також раніше росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську.

13 вересня російська авіація завдала удару по Краматорську, скинувши чотири авіабомби. Унаслідок атаки тоді постраждали шестеро людей.