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РФ ударила по рейсовому автобусу в Краматорске, погибли 12 человек

11:38 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне ударили по рейсовому автобусу в Краматорске (Донецкая ОВА)

Российские оккупанты ударили по рейсовому автобусу в Краматорске. Погибли по меньшей мере 12 человек, многие пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.

Отмечается, что в момент атаки транспорт перевозил пассажиров.

По предварительной информации, в результате удара погибли по меньшей мере 12 человек, еще 13 получили ранения.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Фото: россияне ударили по рейсовому автобусу в Краматорске (Донецкий ОВА, Краматорский горсовет)

В городском совете отметили, что из-за постоянных вражеских обстрелов общественный транспорт в Краматорске остановлен.

Обстрелы Краматорска

Напомним, вечером 22 сентября российские оккупанты сбросили авиабомбу на жилую застройку Краматорска Донецкой области. В результате удара пострадал храм и многоэтажки.

Также ранее россияне ударили авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске.

13 сентября российская авиация нанесла удар по Краматорску, сбросив четыре авиабомба. В результате атаки тогда пострадали шесть человек.

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