РФ ударила по рейсовому автобусу в Краматорске, погибли 12 человек

Обстрелы Краматорска

Напомним, вечером 22 сентября российские оккупанты сбросили авиабомбу на жилую застройку Краматорска Донецкой области. В результате удара пострадал храм и многоэтажки.

Также ранее россияне ударили авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске.

13 сентября российская авиация нанесла удар по Краматорску, сбросив четыре авиабомба. В результате атаки тогда пострадали шесть человек.