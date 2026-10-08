РФ ударила по рейсовому автобусу в Краматорске, погибли 12 человек

Российские оккупанты ударили по рейсовому автобусу в Краматорске. Погибли по меньшей мере 12 человек, многие пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.
Отмечается, что в момент атаки транспорт перевозил пассажиров.
По предварительной информации, в результате удара погибли по меньшей мере 12 человек, еще 13 получили ранения.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Фото: россияне ударили по рейсовому автобусу в Краматорске (Донецкий ОВА, Краматорский горсовет)
В городском совете отметили, что из-за постоянных вражеских обстрелов общественный транспорт в Краматорске остановлен.
Напомним, вечером 22 сентября российские оккупанты сбросили авиабомбу на жилую застройку Краматорска Донецкой области. В результате удара пострадал храм и многоэтажки.
Также ранее россияне ударили авиабомбой по эвакуационному пункту в Краматорске.
13 сентября российская авиация нанесла удар по Краматорску, сбросив четыре авиабомба. В результате атаки тогда пострадали шесть человек.