РФ вдарила по рейсовому автобусу в Краматорську, загинули 12 людей
Російські окупанти вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську. Загинули щонайменше 12 людей, багато постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Краматорської міської ради.
Зазначається, що у момент атаки транспорт перевозив пасажирів.
За попередньою інформацією, внаслідок удару загинули щонайменше 12 людей, ще 13 - отримали поранення.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Фото: росіяни вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську (Донецька ОВА, Краматорська міськрада)
У міській раді зазначили, що через постійні ворожі обстріли громадський транспорт у Краматорську наразі зупинено.
Обстріли Краматорська
Нагадаємо, ввечері 22 вересня російські окупанти скинули авіабомбу на житлову забудову Краматорська Донецької області. Внаслідок удару постраждав храм і багатоповерхівки.
Також раніше росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську.
13 вересня російська авіація завдала удару по Краматорську, скинувши чотири авіабомби. Унаслідок атаки тоді постраждали шестеро людей.