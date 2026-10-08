РФ вдарила по рейсовому автобусу в Краматорську, загинули 12 людей

Фото: росіяни вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську (Донецька ОВА)

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Російські окупанти вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську. Загинули щонайменше 12 людей, багато постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Краматорської міської ради.