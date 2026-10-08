РФ ударила по рейсовому автобусу в Краматорске, погибли 12 человек

Фото: россияне ударили по рейсовому автобусу в Краматорске (Донецкая ОВА)

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Российские оккупанты ударили по рейсовому автобусу в Краматорске. Погибли по меньшей мере 12 человек, многие пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.