РФ вдарила ракетами по ринку в Костянтинівці: є руйнування, загиблі та поранені

Обстріли Костянтинівки

Нагадаємо, у вівторок, 19 серпня, окупанти завдали одразу два потужні авіаудари по місту Костянтинівка Донецької області. Один із них прийшовся просто у під’їзд житлового будинку, під завалами шукають людей.

Також 9 липня ворог завдав авіаудару по Костянтинівці. Жертвами атаки стали троє людей, ще одну особу поранено. Снаряд зруйнував одноповерхову адмінбудівлю. Під завалами загинули двоє чоловіків, їхні тіла рятувальники дістали під час розбору понад 20 тонн уламків.