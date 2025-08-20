РФ ударила ракетами по рынку в Константиновке: есть разрушения, погибшие и раненые

"По меньшей мере 3 человека погибли и 4 ранены в результате ударов по Константиновке. Россияне запустили по городу 8 ракет из "Смерчей" - сознательно целились по рынку", - сообщил Филашкин.

Также повреждены 15 торговых павильонов, 8 частных домов, 6 многоэтажек, магазин, 2 автомобиля и линия электропередач.

"Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Россияне умышленно бьют так, чтобы убить и покалечить как можно больше гражданских. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь своевременно!", - отметил глава ОВА.

Фото: последствия ракетной атаки по Константиновке (t.me/VadymFilashkin)