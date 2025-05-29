РФ вдарила ракетами "Х-35" по підприємству під Харковом: фото наслідків

Обстріли Харківської області

Також ми писали, що вчора у Харківській області два села зазнали повітряних ударів. В результаті дронових атак з боку російських окупантів постраждали вісім людей, в тому числі й чотирирічна дитина.

Окрім цього сьогодні аналітики повідомили, що РФ перекинула 40 Ту-22М3 на аеродром "Оленья". РБК-Україна детально пояснило, про що можуть свідчити такі маневри авіації РФ.

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