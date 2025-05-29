UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

РФ вдарила ракетами "Х-35" по підприємству під Харковом: фото наслідків

Фото: наслідки ракетного удару по передмістю Харкова 29 травня (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері четверга, 29 травня, завдала подвійного ракетного удару по підприємству у передмісті Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області.

За даними слідства, 29 травня близько 18:30 збройні сили РФ завдали ракетний удар по передмістю Харкова. Влучання зафіксовано по території цивільного підприємства у Чугуївському районі.

Там пошкоджено приміщення та транспортні засоби. За попередніми даними, російська армія застосувала дві ракети "Х-35".

 Фото: наслідки ракетного удару по передмістю Харкова 29 травня (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил РФ", - сказано у повідомленні..

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харкові сьогодні ввечері було чути звуки вибуху. Близько 18:30 військові Повітряних сил України попередили мешканців Харківської області про рух швидкісної цілі в їх напрямку.

Обстріли Харківської області

Також ми писали, що вчора у Харківській області два села зазнали повітряних ударів. В результаті дронових атак з боку російських окупантів постраждали вісім людей, в тому числі й чотирирічна дитина.

Окрім цього сьогодні аналітики повідомили, що РФ перекинула 40 Ту-22М3 на аеродром "Оленья". РБК-Україна детально пояснило, про що можуть свідчити такі маневри авіації РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківЧугуевВійна в УкраїніРакетна атака