РФ ударила ракетами "Х-35" по предприятию под Харьковом: фото последствий

Обстрелы Харьковской области

Также мы писали, что вчера в Харьковской области два села подверглись воздушным ударам. В результате дроновых атак со стороны российских оккупантов пострадали восемь человек, в том числе и четырехлетний ребенок.

Кроме этого сегодня аналитики сообщили, что РФ перебросила 40 Ту-22М3 на аэродром "Оленья". РБК-Украина подробно объяснило, о чем могут свидетельствовать такие маневры авиации РФ.

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