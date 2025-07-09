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РФ вдарила ракетами по дачах під Чугуєвом: спалахнула масштабна пожежа, є постраждалий

Фото: росіяни атакували дачі під Чугуєвом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в середу, 9 липня, вдень завдали ракетних ударів по дачному селищу біля Чугуєва. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.

Як зазначили рятувальники, дачне селище розташоване під селищем Печеніги Чугуївського району. Після атаки почалася масштабна пожежа. Горіли сім будинків, паркан і трава на площі 1000 квадратних метрів.

 

Фото: ліквідація наслідків удару по дачах у Харківській області (t.me/dsns_telegram)

"За попередніми даними, постраждала одна людина", - уточнили в ДСНС.

Для ліквідації наслідків було задіяно 35 рятувальників та 11 одиниць техніки.

Удари по Україні

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, окупанти вдарили по Донецькій області безпілотниками та фугасними авіабомбами.

Відомо, що в регіоні через атаки загинули вісім осіб. Зокрема, у Костянтинівці через удар авіабомбою загинули троє чоловіків 42, 53 і 71 років.

При цьому в ніч на 9 липня росіяни запустили по Україні рекордну кількість дронів. Загалом їх було 728 одиниць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

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