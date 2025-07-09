РФ вдарила ракетами по дачах під Чугуєвом: спалахнула масштабна пожежа, є постраждалий

Російські окупанти в середу, 9 липня, вдень завдали ракетних ударів по дачному селищу біля Чугуєва. Внаслідок атаки постраждала одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.
Як зазначили рятувальники, дачне селище розташоване під селищем Печеніги Чугуївського району. Після атаки почалася масштабна пожежа. Горіли сім будинків, паркан і трава на площі 1000 квадратних метрів.
Фото: ліквідація наслідків удару по дачах у Харківській області (t.me/dsns_telegram)
"За попередніми даними, постраждала одна людина", - уточнили в ДСНС.
Для ліквідації наслідків було задіяно 35 рятувальників та 11 одиниць техніки.
Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, окупанти вдарили по Донецькій області безпілотниками та фугасними авіабомбами.
Відомо, що в регіоні через атаки загинули вісім осіб. Зокрема, у Костянтинівці через удар авіабомбою загинули троє чоловіків 42, 53 і 71 років.
При цьому в ніч на 9 липня росіяни запустили по Україні рекордну кількість дронів. Загалом їх було 728 одиниць.
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