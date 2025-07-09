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РФ ударила ракетами по дачам под Чугуевом: вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавший

Фото: россияне атаковали дачи под Чугуевом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в среду, 9 июля, днем нанесли ракетные удары по дачному поселку возле Чугуева. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

Как отметили спасатели, дачный поселок находится под поселком Печенеги Чугуевского района. После атаки начался масштабный пожар. Горели семь домов, забор и трава на площади 1000 квадратных метров. 

 

Фото: ликвидация последствий удара по дачам в Харьковской области (t.me/dsns_telegram)

"По предварительным данным, пострадал один человек", - уточнили в ГСЧС. 

Для ликвидации последствий были задействованы 35 спасателей и 11 единиц техники. 

Удары по Украине

Напомним, сегодня, 9 июля, оккупанты ударили по Донецкой области беспилотниками и фугасными авиабомбами.

Известно, что в регионе из-за атак погибли восемь человек. В частности, в Константиновке из-за удара авиабомбой погибли трое мужчин 42, 53 и 71 лет.

При этом в ночь на 9 июля россияне запустили по Украине рекордное количество дронов. Всего их было 728 единиц.

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