РФ вдарила по прикордонню Чернігівщини: поранено дитину й дорослу жінку, зруйновані оселі

За інформацією місцевої влади, було зафіксовано щонайменше три вибухи.

Внаслідок удару поранення отримали цивільні. Серед постраждалих - 14-річна дівчинка. Її госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Також травм зазнала 50-річна жінка, її доставили до місцевого медичного закладу.

Крім того, вибухи пошкодили кілька приватних житлових будинків.

Наразі на місці вибухів працюють рятувальні служби та комунальні бригади, які ліквідовують наслідки атаки.