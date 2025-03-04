РФ вдарила по полігону ЗСУ, а США можуть послабити санкції проти Росії: новини за 3 березня

Більш детально про те, що сталося у понеділок 3 березня - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Безпілотники атакували один із найбільших НПЗ Росії. Сталася пожежа на Уфимському нафтопереробному заводі.

Ворог планує запускати по 500 "шахедів" і БПЛА по Україні одночасно, розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

У ГУР назвали чисельність військ РФ, що беруть участь у війні проти України

"Якщо ми говоримо про сухопутний компонент - це приблизно 620 тисяч, причому понад 200 тисяч - це ті штурмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях і знаходяться на лінії фронту", - сказав заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Крім того, за його словами, є ще 35 тисяч військовослужбовців росгвардії, які забезпечують окупаційну владу, здійснюють охорону найбільш важливих об'єктів на тимчасово окупованих територіях.

РФ вдарила балістикою по полігону на Дніпропетровщині. Генерал Драпатий відреагував

Напередодні з'явилася інформація про ракетний удар "Іскандера" по Дніпропетровській області. Мовляв, ворог завдав удару по полігону, що призвело до масової загибелі війкових. Міноборони РФ оприлюднило відео, на якому зафіксовано приліт касетної боєголовки по скупченню особового складу.

"Трагедія на полігоні - це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо", - написав український генерал Милайхо Драпатий, Командувач Сухопутних військ та заявив, що "усі понесуть відповідальність" за те що сталося.

До суду передано справу екс-міністра енергетики Насалика

Про це повідомляє ДБР, не називаючи імені екс-міністра. Втім, за даними джерел РБК-Україна, мова про справу колишнього очільника Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

За даними слідства, за вказівкою очільника міністерства його підлеглий, керівник департаменту Міненерговугілля укладав зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди, що завдало збитків держбюджету на суму 1 млрд 488 млн гривень. Колишній міністр обвинувачується у зловживанні службовим становищем. Йому загрожує покарання до 6 років позбавлення волі.

РФ за тиждень випустила по Україні 1050 дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет, - Зеленський

"Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях навмисно балістикою. Щоб змусити Росію припинити удари, нам потрібна більша спільна сила світу. Посилення нашого протиповітряного захисту, підтримка армії та дієві гарантії безпеки, що унеможливлять повернення російської агресії, - саме на цьому ми маємо зосередитися", - зазначив президент України.

Макрон допускає розміщення ядерної зброї на території союзників

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю Le Figaro допустив розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити "ядерку" США у Європі. За його словами, він готовий до поглиблення співпраці з європейськими партнерами у питанні ядерного стримування.

"Ті, хто захоче поглибити з нами діалог, зможуть за потреби залучатися до навчань сил стримування. Ці обміни будуть сприяти розвитку справжньої стратегічної культури між європейцями", - заявив він й підкреслив, ядерна доктрина Франції не змінюється.

ЄС вивчає, як допомогти Україні у разі обмеження роботи Starlink, - Politico

Супутниковий зв'язок є край важливий для України, проте наразі не відомо, чи продовжить Ілон Маск постачати Starlink в умовах війни. Тож Європейська комісія вивчає, як можна допомогти Україні у забезпеченні цього зв'язку у разі обмеження доступу до мережі Starlink.

Представник комісії з цифрових питань ЄС Томас Регньє заявив, що Київ вже висловив зацікавленість у тому, як він може використовувати об'єднану мережу існуючих національних урядових супутників ЄС Govsatcom й IRIS, який введуть в експлуатацію у 2030-х роках.

Трамп відкритий до відновлення переговорів із Зеленським щодо природних ресурсів, - Волц

"Ми повинні почути від Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, готовий підписати угоду щодо мінералів і брати участь у мирних переговорах. Це не надто велике прохання", - сказав радник з нацбезпеки президента США Майк Волц.

США готують план послаблення санкцій проти Росії, - Reuters

США розглядають можливість послаблення антиросійських санкцій. Це відбувається на тлі прагнення президента Дональда Трампа відновити відносини з Москвою.

За інформацією джерел видання, Білий дім попросив Державний департамент і Міністерство фінансів скласти список санкцій, які можуть бути послаблені. Такий список американські чиновники обговорять з російськими вже найближчими днями в рамках переговорів з Москвою щодо поліпшення дипломатичних та економічних відносин.

Трамп різко відреагував на заяву Зеленського про те, що до закінчення війни "ще далеко"

"Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не довго буде з цим миритися! Це те, про що я казав: цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка, а Європа на зустрічі із Зеленським прямо заявила, що не може впоратися з цим завданням без США. Ймовірно, це не найкраща заява щодо демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?" - написав президент США.

Так він відреагував на слова президента Володимира Зеленського про те, що до завершення війни з РФ "ще дуже далеко".

Ситуація для України не безнадійна навіть без підтримки США, - британський генерал

Генерал сер Річард Ширрефф пояснив, що військовий потенціал Росії продовжує виснажуватися. Зокрема, у країни-агресора "дуже, дуже мало" військової техніки, і для ведення війни вона вдається до використання "цивільних фургонів, візків для гольфу і навіть ослів".