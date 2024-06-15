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РФ вдарила по підстанції на сході: сталися знеструмлення та затримки поїздів

Фото: РФ вдарила по підстанції на сході України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На сході України під удар загарбників потрапила одна з високовольтних підстанцій. Відбулися відключення світла та затримки поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Ворог завдав удару по одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні", - йдеться у повідомленні.

В результаті були знеструмлення побутових споживачів, а також сталися перебої в русі поїздів.

"Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи", - додали в Міненерго.

Крім того, у Чернігівській області окупанти обстріляли повітряну лінію обленерго. Внаслідок цього було одномоментно знеструмлено 1765 абонентів у 12 населених пунктах.

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська постійно атакують українську енергосистему, цілеспрямовано завдаючи ударів по спеціалізованих об'єктах.

У зв'язку з цим енергетикам довелося запроваджувати графіки відключень світла і для промисловості, і для побутових споживачів. Так, 15 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 08:00 до 23:00.

Зокрема, щоб не допустити аварійних ситуацій, українців просять заощаджувати електроенергію та не користуватися кондиціонерами. Докладніше про те, чому зроблено акцент саме на кондиціонери і які вже приймаються рішення, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Війна в УкраїніВимкнення світла