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РФ ударила по подстанции на востоке: произошли обесточивания и задержки поездов

Фото: РФ ударила по подстанции на востоке Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На востоке Украины под удар захватчиков попала одна из высоковольтных подстанций. Произошли отключения света и задержки поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"Враг нанес удар по одной из высоковольтных подстанций в восточном регионе", - говорится в сообщении.

В результате были обесточены бытовые потребители, а также произошли перебои в движении поездов.

"Потребители частично заживлены, продолжаются восстановительные работы", - добавили в Минэнерго.

Кроме того, в Черниговской области оккупанты обстреляли воздушную линию облэнерго. В результате было одномоментно обесточено 1765 абонентов в 12 населенных пунктах.

Ситуация со светом в Украине

Российские войска постоянно атакуют украинскую энергосистему, целенаправленно нанося удары по специализированным объектам.

В связи с этим энергетикам пришлось вводить графики отключений света и для промышленности, и для бытовых потребителей. Так, 15 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 08:00 до 23:00.

В частности, чтобы не допустить аварийных ситуаций, украинцев просят экономить электроэнергию и не пользоваться кондиционерами. Подробнее о том, почему сделан акцент именно на кондиционеры и какие уже принимаются решения, читайте в материале РБК-Украина.

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Война в УкраинеОтключение света