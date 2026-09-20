РФ вдарила по пересувному відділенню "Укрпошти" на Сумщині, двоє працівників поранені

"Ворог продовжує полювати на наші пересувні відділення Укрпошти, які везуть українцям пенсії, ліки, посилки та продукти. Учора чергову таку атаку дроном було здійснено на Сумщині", - йдеться у повідомленні.

Смілянський заявив, що після удару двоє працівників отримали важкі поранення. Усю ніч за їхні життя боролися медики в Сумах та Тростянці.

За словами гендиректора "Укрпошти", лікарі дають обережно позитивний прогноз щодо стану постраждалих.

Фото: наслідки удару по пересувному відділенню "Укрпошти" на Сумщині (t.me/igorsmelyansky)

Фото: наслідки удару по пересувному відділенню "Укрпошти" на Сумщині (t.me/igorsmelyansky)

"Ми сподіваємося на якнайшвидше одужання колег і бажаємо їм саме цього!" - зазначив Смілянський.

Водночас в "Укрпошті" заявили, що продовжують роботу, попри атаки, та посилюють заходи безпеки для працівників пересувних відділень.