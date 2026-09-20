РФ ударила по передвижному отделению "Укрпочты" в Сумской области, двое работников ранены

Российские военные атаковали дроном передвижное отделение "Укрпочты" Сумской области. В результате удара пострадали двое работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram гендиректора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского.
"Враг продолжает охотиться на наши передвижные отделения Укрпочты, которые везут украинцам пенсии, лекарства, посылки и продукты. Вчера очередная такая атака дроном была совершена в Сумской области", - говорится в сообщении.
Смелянский заявил, что после удара двое работников получили тяжелые ранения. Всю ночь за их жизнь сражались медики в Сумах и Тростянце.
По словам гендиректора "Укрпочты", врачи дают осторожно положительный прогноз по состоянию пострадавших.
"Мы надеемся на скорейшее выздоровление коллег и желаем им именно этого!" – отметил Смелянский.
В то же время в "Укрпочте" заявили, что продолжают работу, несмотря на атаки, и ужесточают меры безопасности для работников передвижных отделений.
Российские войска уже не раз атаковали объекты и транспорт "Укрпочты" в прифронтовых районах. 29 августа российский дрон попал в автомобиль компании вблизи Краматорска.
Кроме того, 25 августа российские войска дважды ударили по отделению и транспорту "Укрпочты" во Мне в Черниговской области.