РФ ударила по передвижному отделению "Укрпочты" в Сумской области, двое работников ранены

"Враг продолжает охотиться на наши передвижные отделения Укрпочты, которые везут украинцам пенсии, лекарства, посылки и продукты. Вчера очередная такая атака дроном была совершена в Сумской области", - говорится в сообщении.

Смелянский заявил, что после удара двое работников получили тяжелые ранения. Всю ночь за их жизнь сражались медики в Сумах и Тростянце.

По словам гендиректора "Укрпочты", врачи дают осторожно положительный прогноз по состоянию пострадавших.

Фото: последствия удара по передвижному отделению "Укрпочты" в Сумской области (t.me/igorsmelyansky)

Фото: последствия удара по передвижному отделению "Укрпочты" в Сумской области (t.me/igorsmelyansky)

"Мы надеемся на скорейшее выздоровление коллег и желаем им именно этого!" – отметил Смелянский.

В то же время в "Укрпочте" заявили, что продолжают работу, несмотря на атаки, и ужесточают меры безопасности для работников передвижных отделений.