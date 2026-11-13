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РФ вдарила по п’ятиповерхівці в Запоріжжі, серед поранених - п'ятеро дітей

12:44 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідкі удару по Запоріжжю 13 листопада (ДСНС)

Російські окупанти у п'ятницю, 13 листопада, вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини, серед них - двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.

Він розповів, що російські окупанти вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджені квартири на трьох поверхах. Виникла пожежа у квартирах на другому та третьому поверхах, також загорілися автомобілі у дворі. Щонайменше 4 постраждалих, серед них 2 дітей", - зазначив Семікін.

Він також оприлюднив фото і відео наслідків ворожого обстрілу, на яких показав, що рятувальники рятують життя не лише людей, а й беззахисних тварин.

"Дякую за людяність та небайдужість", - звернувся очільник ОВА до рятувальників.

Оновлено о 13:00

В ДСНС повідомили, що внаслідок російського удару по Запоріжжю 13 людей поранені, з них 5 дітей.

"На місці удару рятувальники деблокували 14 людей, які опинилися заблокованими у своїх квартирах. Кількість постраждалих уточнюється", - йдетьс у заяві.

За однією з адрес російський обстріл пошкодив квартири у п’ятиповерхівці та фасад будинку. За іншою - у п’ятиповерхівці пошкоджені квартири та фасад.

Нагадаємо, 2 листопада Росія двічі вдарила авіабомбами по Комишувасі. Під атаку потрапили школа, де роздавали гуманітарну допомогу, а також укриття.

Зазначимо, рятувальники вже дістали 55 тіл з-під завалів у Комишувасі після авіаудару. Особи 30 загиблих поліція вже встановила.

Проведенню рятувальних робіт заважають російські дрони, які постійно атакують силовиків і техніку, яка працює на місці.

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ЗапоріжжяВійна в Україні