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РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье, среди раненых - пятеро детей

12:44 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара по Запорожью 13 ноября (ГСЧС)

Российские оккупанты в пятницу, 13 ноября, ударили по пятиэтажке в Запорожье. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них - двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина.

Он рассказал, что российские оккупанты ударили по пятиэтажному жилому дому в Космическом районе Запорожья.

"В результате вражеской атаки повреждены квартиры на трех этажах. Возник пожар в квартирах на втором и третьем этажах, также загорелись автомобили во дворе. По меньшей мере 4 пострадавших, среди них 2 детей", - отметил Семикин.

Он также обнародовал фото и видео последствий вражеских обстрелов, на которых показал, что спасатели спасают жизни не только людей, но и беззащитных животных.

"Спасибо за человечность и неравнодушие", - обратился глава ОВА к спасателям.

Обновлено в 13:00

В ГСЧС сообщили, что в результате российского удара по Запорожью 13 человек ранены, из них 5 детей.

"На месте удара спасатели деблокировали 14 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах. Количество пострадавших уточняется", - говорится в заявлении.

По одному из адресов российский обстрел повредил квартиры в пятиэтажке и фасад дома. По другому - в пятиэтажке повреждены квартиры и фасад.

Напомним, 2 ноября Россия дважды ударила авиабомбами по Камышевахе. Под атаку попали школа, где раздавали гуманитарную помощь, а также укрытие.

Отметим, спасатели уже извлекли 55 тел из-под завалов в Камышевахе после авиаудара. Личности 30 погибших полиция уже установила.

Проведению спасательных работ мешают российские дроны, постоянно атакующие силовиков и работающую на месте технику.

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