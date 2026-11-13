РФ ударила по пятиэтажке в Запорожье, среди раненых - пятеро детей

Он рассказал, что российские оккупанты ударили по пятиэтажному жилому дому в Космическом районе Запорожья.

"В результате вражеской атаки повреждены квартиры на трех этажах. Возник пожар в квартирах на втором и третьем этажах, также загорелись автомобили во дворе. По меньшей мере 4 пострадавших, среди них 2 детей", - отметил Семикин.

Он также обнародовал фото и видео последствий вражеских обстрелов, на которых показал, что спасатели спасают жизни не только людей, но и беззащитных животных.

"Спасибо за человечность и неравнодушие", - обратился глава ОВА к спасателям.

Обновлено в 13:00

В ГСЧС сообщили, что в результате российского удара по Запорожью 13 человек ранены, из них 5 детей.

"На месте удара спасатели деблокировали 14 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах. Количество пострадавших уточняется", - говорится в заявлении.

По одному из адресов российский обстрел повредил квартиры в пятиэтажке и фасад дома. По другому - в пятиэтажке повреждены квартиры и фасад.

Напомним, 2 ноября Россия дважды ударила авиабомбами по Камышевахе. Под атаку попали школа, где раздавали гуманитарную помощь, а также укрытие.