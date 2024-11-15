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РФ ударила по Одессе: разрушен дом, есть погибшая и пострадавшие

Пятница 15 ноября 2024 01:40
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РФ ударила по Одессе: разрушен дом, есть погибшая и пострадавшие Фото: последствия обстрела Одессы (t.me/odeskaODA)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 14 ноября, Российская Федерация совершила массированную атаку дронами на Одессу и район. Зафиксированы разрушения, есть погибшая и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Он рассказал, что в результате вечерней атаки в центре Одессы разрушен многоквартирный жилой дом, произошло возгорание квартир. Кроме того, повреждены многоэтажки, около трех десятков автомобилей, загорелся пожар на территории общественного учреждения и двухэтажного дома.

Также из-за вражеских обстрелов был поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления. В этой связи в городе временно остановили котельную, проводятся ремонтные работы.

"Поврежденная ветка теплосети отапливала 220 многоквартирных жилых домов (40 тысяч жителей), 7 детских садов, 4 школы. Котельная также обслуживала один из роддомов Одессы. Сейчас там находится 28 рожениц и 22 младенца. В заведении есть кондиционеры, обогреватели, мощный генератор и достаточный запас топлива. Сейчас роддом сможет обогреться автономно, используя собственные ресурсы. Держим ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.

Ранее Кипер сообщал, что в результате атаки уже известно об одной погибшей, а по состоянию на 00:49 уже о 8 пострадавших. Среди них - 9-летний мальчик, который в состоянии средней степени тяжести в больнице. А также 22-летний парень, он находится в тяжелом состоянии.

"Другие раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области. Им предоставляется вся необходимая помощь", - рассказал Кипер.

Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы. В частности, спасатели, коммунальщики и правоохранители Одессы.

Напомним, что на российскую атаку по Одессе отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Очередной теракт россиян в Одессе. Удар по жилому дому. Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной головой террорист", - написал он в Telegram.

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