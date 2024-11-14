Росіяни вдарили по житловому будинку в Одесі

Російські терористи ввечері 14 листопада вкотре атакували Одесу. Окупанти вдарили "Шахедом" по одному з житлових будинків міста. Є загибла та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та глави Одеської ОВА Олега Кіпера .

"Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку. Путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист", - написав Єрмак.

Кіпер уточнив, що росіяни здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район щонайменше, дві людини.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, церква, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Також пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень Одеси.

За совами глави ОВА, над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Надається медична допомога.