РФ ударила по учебному заведению на Днепропетровщине: в ГСЧС показали фото последствий

Российские войска ударили по учебному заведению в Днепропетровской области ударным беспилотником. В результате вражеского обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

По словам спасателей, в результате удара, предварительно, обошлось без пострадавших.

"Россияне нанесли удар БпЛА по учебному заведению в Синельниковском районе. В результате попаданий возник пожар. Пожарные ликвидировали возгорание", - отметили в ГСЧС.

Удары по Днепропетровской области

Российские войска постоянно наносят удары по гражданской и промышленной инфраструктуре Днепропетровской области дронами и ракетами.

Так, 6 августа враг атаковал Никополь Днепропетровской области. В результате артобстрела погибли двое мужчин и женщина, также есть пострадавшие. Среди погибших - 23-летний спасатель. Также из четырех раненых трое человек - работники ГСЧС.

Как позже стало известно, россияне применили тактику двойного удара. Спасатели попали под артиллерийский обстрел, когда обследовали территорию после предыдущего удара. Было прямое попадание в служебный автомобиль.

Кроме того, ночью 6 августа оккупанты атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. Так, взрывы раздавались в Днепре, Павлограде и Кривом Роге. В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура и есть пострадавшие среди населения.