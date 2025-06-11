РФ ударила по больнице на Черниговщине дроном "Молния": повреждено помещение

Россия снова атаковала больницу на Черниговщине. На этот раз удар нанесен дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

"Поврежден фасад и помещения внутри, повылетали окна. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметили в ОГА.

Фото: атака РФ на больницу в Семеновке (t.me/chernigivskaODA)

В результате атаки поврежден фасад здания, выбиты окна, есть разрушения внутри помещения.

Удар стал уже пятым по этому медицинскому учреждению с начала полномасштабной войны.

Днем 11 июня российские войска снова нанесли удар по Семеновской больнице в Черниговской области. По предварительным данным, по медучреждению попал беспилотник типа "Молния".

Обстрелы Черниговской области

Россия систематически обстреливает приграничные населенные пункты на севере Украины. Семеновка, которая находится всего в нескольких километрах от границы с РФ, регулярно подвергается ударам по гражданской инфраструктуре, в том числе и по больницам.

Это очередное доказательство того, что российская армия сознательно ведет террор мирного населения и нарушает международное гуманитарное право.

Добавим и то, что Семеновку россияне атакуют не впервые. Например, в апреле Россия нанесла удар дронами по пассажирскому поезду в Семеновке. Обошлось без жертв.

В том же месяце российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу Семеновки.

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