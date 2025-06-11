РФ ударила по больнице на Черниговщине дроном "Молния": повреждено помещение
Россия снова атаковала больницу на Черниговщине. На этот раз удар нанесен дроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
Днем 11 июня российские войска снова нанесли удар по Семеновской больнице в Черниговской области. По предварительным данным, по медучреждению попал беспилотник типа "Молния".
Удар стал уже пятым по этому медицинскому учреждению с начала полномасштабной войны.
В результате атаки поврежден фасад здания, выбиты окна, есть разрушения внутри помещения.
"Поврежден фасад и помещения внутри, повылетали окна. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметили в ОГА.
Обстрелы Черниговской области
Россия систематически обстреливает приграничные населенные пункты на севере Украины. Семеновка, которая находится всего в нескольких километрах от границы с РФ, регулярно подвергается ударам по гражданской инфраструктуре, в том числе и по больницам.
Это очередное доказательство того, что российская армия сознательно ведет террор мирного населения и нарушает международное гуманитарное право.
Добавим и то, что Семеновку россияне атакуют не впервые. Например, в апреле Россия нанесла удар дронами по пассажирскому поезду в Семеновке. Обошлось без жертв.
В том же месяце российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу Семеновки.
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