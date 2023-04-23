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РФ вдарила по Кізомису під Херсоном: атаковані будинки, авто поліцейських, є поранені

Фото: окупанти обстріляли Кізомис Херсонської області 23 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 23 квітня, російські окупанти вкрили масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади Херсонської області. Були атаковані десятки будинків, автомобіль правоохоронців і школа, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"В обід російська артилерія била по населеному пункту. Ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків", - розповів він.

За словами очільника регіону, через обстріли поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Ще одна постраждала - 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука.

"Їх шпиталізували до Херсона, лікарі надають постраждалим необхідну меддопомогу", - додав Прокудін.

Як повідомлялось, російські війська за минулу добу здійснили 54 обстріли Херсонської області. Окупанти випустили 236 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по території Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.

Зокрема, минулої доби російські окупанти завдали масованого удару з чотирьох літаків, які скинули п'ять бомб під Херсоном. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Херсонська область