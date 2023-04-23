RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ ударила по Кизомысу под Херсоном: атакованы дома, авто полицейских, есть раненые

Фото: оккупанты обстреляли Кизомыс Херсонской области 23 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 23 апреля, российские оккупанты покрыли массированным огнем село Кизомыс Белозерской общины Херсонской области. Были атакованы десятки домов, автомобиль правоохранителей и школа, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"В обед российская артиллерия била по населенному пункту. Враг попал в здание местной школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов", - рассказал он.

По словам главы региона, из-за обстрелов ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина. Еще одна пострадавшая - 57-летняя местная жительница, у нее ранена рука.

"Их госпитализировали в Херсон, врачи оказывают пострадавшим необходимую медпомощь", - добавил Прокудин.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки произвели 54 обстрела Херсонской области. Оккупанты выпустили 236 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял 2 раза.

В частности, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли массированный удар с четырех самолетов, сбросивших пять бомб под Херсоном. К счастью, обошлось без пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область