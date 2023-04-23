Російська армія за добу 54 рази обстріляла Херсонську область, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів, загинула одна людина, двоє дістали поранення.

Окупанти випустили 236 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації по території Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.

Раніше ми писали, у Генштабі попередили про високу ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів росіянами по всій території України.

Нагадаємо, російські війська продовжують вести безуспішні наступальні дії на Бахмутському напрямку. Окупантам не вдається оточити місто.

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