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РФ вдарила по Києву балістикою

21:59 26.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: російський ЗРК "Іскандер" (Getty Images)

Близько 22.00 26 жовтня окупанти ударили по Києву балістичними ракетами. Лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram і Київську МВА у Telegram.

РФ ударила балістикою по Києву

О 21.40 у Києві було оголошено червоний рівень небезпеки.

"Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", - написали у КМВА.

Повітряні сили повідомили, що на Київ летять балістичні ракети з Чернігівщини.

Пізніше у пабліках почали з'являтися повідомлення про вибухи.

Раніше РБК-Україна писало, що 21 жовтня окупанти ударили по Дніпровському району Києва балістикою. Є пошкодження автозаправної станції та приватних осель. Постраждали люди.

Крім того, Росія увечері 21 жовтня атакувала Київ балістикою. У столиці чули вибухи.

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