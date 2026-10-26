РФ вдарила по Києву балістикою

Раніше РБК-Україна писало, що 21 жовтня окупанти ударили по Дніпровському району Києва балістикою. Є пошкодження автозаправної станції та приватних осель. Постраждали люди.

Крім того, Росія увечері 21 жовтня атакувала Київ балістикою. У столиці чули вибухи.