Балістичний удар по Києву: пошкоджено АЗС і приватні будинки, є постраждалі

Окупанти ударили по Дніпровському району Києва балістикою. Є пошкодження автозаправної станції та приватних осель. Постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Київської МВА у Telegram і міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.

Балістичний удар по Києву

За попередньою інформацією, у Дніпровському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки, кажуть у КМВА.

"Також, на іншій локації у Дніпровському районі, пошкоджено АЗС", - уточнили в адміністрації.

На цій локації відомо про постраждалих.

Оновлено о 22.51

Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко додав, що у Дніпровському районі також було влучання в будівлю СТО. Також окупанти поцілили у приватний житловий будинок.



"У тому ж районі уламки влучили ще в один приватний житловий будинок. Під завалами можуть бути люди", - уточнив він.



Також він підтвердив, що на іншій локації в Дніпровському районі падіння уламків біля АЗС.

"Екстрені служби прямують на місця", - каже Кличко.

Ще Кличко повідомив про одну постраждалу від російської атаки. Її шпиталізовано.

Оновлено о 23.00

Київська МВА уточнила, що вже відомо про двох постраждалих від російського балістичного удару. Їм надається необхідна медична допомога.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія увечері 21 жовтня атакувала Київ балістикою. У столиці чути вибухи.