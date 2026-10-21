Балістичний удар по Києву: пошкоджено АЗС і приватні будинки, є постраждалі
Окупанти ударили по Дніпровському району Києва балістикою. Є пошкодження автозаправної станції та приватних осель. Постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Київської МВА у Telegram і міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.
Балістичний удар по Києву
За попередньою інформацією, у Дніпровському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки, кажуть у КМВА.
"Також, на іншій локації у Дніпровському районі, пошкоджено АЗС", - уточнили в адміністрації.
На цій локації відомо про постраждалих.
Оновлено о 22.51
Пізніше міський голова Києва Віталій Кличко додав, що у Дніпровському районі також було влучання в будівлю СТО. Також окупанти поцілили у приватний житловий будинок.
"У тому ж районі уламки влучили ще в один приватний житловий будинок. Під завалами можуть бути люди", - уточнив він.
Також він підтвердив, що на іншій локації в Дніпровському районі падіння уламків біля АЗС.
"Екстрені служби прямують на місця", - каже Кличко.
Ще Кличко повідомив про одну постраждалу від російської атаки. Її шпиталізовано.
Оновлено о 23.00
Київська МВА уточнила, що вже відомо про двох постраждалих від російського балістичного удару. Їм надається необхідна медична допомога.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія увечері 21 жовтня атакувала Київ балістикою. У столиці чути вибухи.
Крім того, унаслідок ракетного удару по ТЦ Cosmo Multimall у Києві 19 жовтня пошкоджень зазнала локація контактного зоопарку "Звірополіс". Команда повідомила, що всі тварини живі, зараз їх евакуюють.