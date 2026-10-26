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РФ ударила по Киеву баллистикой

21:59 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: российский ЗРК "Искандер" (Getty Images)

Около 22.00 26 октября оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами. Раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую ГГА в Telegram.

РФ ударила баллистикой по Киеву

В 21:40 в Киеве был объявлен красный уровень опасности.

"Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - написали в КГГА.

Воздушные силы сообщили, что на Киев летят баллистические ракеты с Черниговщины.

Позже в пабликах стали появляться сообщения о взрывах.

Ранее РБК-Украина писало, что 21 октября оккупанты ударили по Днепровскому району Киева баллистикой. Есть повреждения автозаправочной станции и частных домов. Пострадали люди.

Кроме того, Россия вечером 21 октября атаковала Киев баллистикой. В столице слышали взрывы.

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