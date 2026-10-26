РФ ударила по Киеву баллистикой

РФ ударила баллистикой по Киеву

В 21:40 в Киеве был объявлен красный уровень опасности.

"Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - написали в КГГА.

Воздушные силы сообщили, что на Киев летят баллистические ракеты с Черниговщины.

Позже в пабликах стали появляться сообщения о взрывах.