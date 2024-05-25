РФ вдарила КАБом по Куп’янськ-Вузловому: є поранені, пошкоджено авто "швидкої"

"Окупанти вдарили КАБом по Куп’янськ-Вузловому. Щонайменше пʼять людей зазнали поранень", - розповів він.

До того ж, за даними голови ОВА, пошкоджені автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто.

"Деталі зʼясовуються", - додав Синєгубов.

Обстріли Харківської області

Уранці, 25 травня, повідомлялося про вибухи у Харкові. Спочатку мер міста повідомляв про "приліт" у районі Північної Салтівки. Пізніше з'ясувалося, що вибухи лунали в передмісті Харкова. Одна людина була поранена.

Зазначимо, що окупанти "Іскандером" вдарили по Харкову та в ніч проти 25 травня. Зафіксовано два "прильоти" у Слобідському районі Досталося і Харківському району.