РФ вдарила КАБом по Куп’янськ-Вузловому: є поранені, пошкоджено авто "швидкої"

Російські війська обстріляли Куп'янськ- Вузловий у суботу, 25 травня. П'ять людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Окупанти вдарили КАБом по Куп’янськ-Вузловому. Щонайменше пʼять людей зазнали поранень", - розповів він.
До того ж, за даними голови ОВА, пошкоджені автомобіль екстреної допомоги та одне цивільне авто.
"Деталі зʼясовуються", - додав Синєгубов.
Уранці, 25 травня, повідомлялося про вибухи у Харкові. Спочатку мер міста повідомляв про "приліт" у районі Північної Салтівки. Пізніше з'ясувалося, що вибухи лунали в передмісті Харкова. Одна людина була поранена.
Зазначимо, що окупанти "Іскандером" вдарили по Харкову та в ніч проти 25 травня. Зафіксовано два "прильоти" у Слобідському районі Досталося і Харківському району.
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