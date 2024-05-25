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РФ ударила КАБом по Купянск-Узловому: есть раненые, повреждено авто "скорой"

РФ ударила КАБами по Купянск-Узловому 25 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Купянск-Узловой в субботу, 25 мая. Пять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты ударили КАБом по Купянск-Узловому. По меньшей мере пять человек получили ранения", - рассказал он.

К тому же, по данным главы ОВА, повреждены автомобиль экстренной помощи и один гражданский автомобиль. 

"Детали выясняются", - добавил Синегубов.

Обстрелы Харьковской области

Утром, 25 мая, сообщалось о взрывах в Харькове. Первоначально мэр города сообщал про "прилет" в районе Северной Салтовки. Позже выяснилось, что взрывы гремели в близком пригороде Харькова. Один человек был ранен.

Отметим, что оккупанты "Искандером" ударили по Харькову и в ночь на 25 мая. Зафиксированы два "прилета" в Слободском районе Досталось и Харьковскому району.

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Купянск