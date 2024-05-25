Били "Іскандером". Правоохоронці показали фото наслідків удару РФ по Харкову

Російські війська в ніч на 25 травня вдарили по Харкову "Іскандером". З'явились фото наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру .

За даними слідства, 25 травня, приблизно о 00:40, ворог завдав ракетні удари по Слобідському району м. Харкова.

"Пошкоджено ліцей, автомобілі. У житлових будинках вибито вікна", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Харкова 25 травня (t.me/prokuratura_kharkiv)

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома ракетами "Іскандер-М".

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл Харкова

Російські окупанти в ніч проти 25 травня обстріляли Харків і район. Для обстрілу міста загарбники застосували балістичні ракети. Спочатку повідомлялося про ракети С-300.

Зокрема, за даними прокуратури, у Слобідському районі Харкова, що розташований у південній частині міста, було два влучення - перше зафіксовано по будівлі ліцею, інше – у промисловій зоні. На щастя, обійшлося без постраждалих.