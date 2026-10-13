РФ вдарила КАБами по Дніпру: є поранений, пошкоджені будинки та транспортна інфраструктура

Інші обстріли

Нагадаємо, що в ніч на 11 жовтня росіяни атакували Дніпро дронами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку та загорілися склади. Крім того, було поранено кількох людей.

Також ми писали, що 10 жовтня росіяни тричі атакували Дніпро протягом дня. Внаслідок третьої атаки горіли продуктові склади.