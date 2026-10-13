РФ ударила КАБами по Днепру: есть раненый, повреждены дома и транспортная инфраструктура

Другие обстрелы

Напомним, что в ночь на 11 октября россияне атаковали Днепр дронами. В результате обстрела была повреждена многоэтажка и загорелись склады. Кроме того, были ранены несколько человек.

Также мы писали, что 10 октября россияне трижды атаковали Днепр за день. В результате третьей атаки горели продуктовые склады.