РФ вдарила КАБами по Дніпру: є поранений, пошкоджені будинки та транспортна інфраструктура

Росіяни у вівторок зранку, 13 жовтня, атакували Дніпро КАБами. Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені будинки та відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи і канал очільника Дніпровської обласної ради Миколи Лукашука.

Він додав, що внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу, але від госпіталізації він відмовився.

"Через ранкові удари росіян на місто пошкоджений обʼєкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автівки", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

За даними місцевої влади, місто було атаковано саме керованими авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу зафіксовані наступні наслідки:

Інші обстріли

Нагадаємо, що в ніч на 11 жовтня росіяни атакували Дніпро дронами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку та загорілися склади. Крім того, було поранено кількох людей.

Також ми писали, що 10 жовтня росіяни тричі атакували Дніпро протягом дня. Внаслідок третьої атаки горіли продуктові склади.