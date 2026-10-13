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РФ ударила КАБами по Днепру: есть раненый, повреждены дома и транспортная инфраструктура

08:10 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Эдуард Ткач
РФ ударила КАБами по Днепру: есть раненый, повреждены дома и транспортная инфраструктура Фото: поврежденный дом в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)
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Россияне во вторник утром, 13 октября, атаковали Днепр КАБами. В результате вражеских обстрелов были повреждены дома и известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и канал главы Днепровского областного совета Николая Лукашука.

По данным местных властей, город был атакован именно управляемыми авиационными бомбами. В результате обстрела зафиксированы следующие последствия:

"Из-за утренних ударов россиян на город поврежден объект транспортной инфраструктуры, многоэтажные дома и автомобили", - говорится в сообщении главы ОВА.

РФ ударила КАБами по Днепру: есть раненый, повреждены дома и транспортная инфраструктураРФ ударила КАБами по Днепру: есть раненый, повреждены дома и транспортная инфраструктураРФ ударила КАБами по Днепру: есть раненый, повреждены дома и транспортная инфраструктураРФ ударила КАБами по Днепру: есть раненый, повреждены дома и транспортная инфраструктураРФ ударила КАБами по Днепру: есть раненый, повреждены дома и транспортная инфраструктура

Он добавил, что в результате атаки ранен 64-летний мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь, но от госпитализации отказался.

Другие обстрелы

Напомним, что в ночь на 11 октября россияне атаковали Днепр дронами. В результате обстрела была повреждена многоэтажка и загорелись склады. Кроме того, были ранены несколько человек.

Также мы писали, что 10 октября россияне трижды атаковали Днепр за день. В результате третьей атаки горели продуктовые склады.

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