РФ ударила КАБами по Днепру: есть раненый, повреждены дома и транспортная инфраструктура

Россияне во вторник утром, 13 октября, атаковали Днепр КАБами. В результате вражеских обстрелов были повреждены дома и известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и канал главы Днепровского областного совета Николая Лукашука.

Он добавил, что в результате атаки ранен 64-летний мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь, но от госпитализации отказался.

"Из-за утренних ударов россиян на город поврежден объект транспортной инфраструктуры, многоэтажные дома и автомобили", - говорится в сообщении главы ОВА.

По данным местных властей, город был атакован именно управляемыми авиационными бомбами. В результате обстрела зафиксированы следующие последствия:

Другие обстрелы

Напомним, что в ночь на 11 октября россияне атаковали Днепр дронами. В результате обстрела была повреждена многоэтажка и загорелись склады. Кроме того, были ранены несколько человек.

Также мы писали, что 10 октября россияне трижды атаковали Днепр за день. В результате третьей атаки горели продуктовые склады.